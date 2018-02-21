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﻿港交所金融大會堂揭幕

2018-02-21 列印
　　港交所（388）昨日舉行戊戌狗年新春開市暨金融大會堂開幕儀式，行政長官林鄭月娥、港交所主席周松崗及行政總裁李小加在全場倒數聲下，揮捧敲鑼，開動新春首個交易日。

　　林鄭月娥致辭時指，對今年的金融市場發展，保持樂觀，並期望藉着交易大堂改建成金融大會堂後，可進行更多推廣活動，吸引更多海外和內地企業，利用本港專業且優秀的金融服務。港交所行政總裁李小加預計，中港互連互通下的交易所買賣基金（ETF）通，今年內可以落實。

　　周松崗指，雞年港股市值升至接近三十四萬億元，創下新高，是豐收的一年。

　　林鄭月娥更謂，由於去年金融市場成績非常好，投資者賺錢的同時，財政司長（政府庫房）亦收入不少。
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