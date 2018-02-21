﻿碧桂園近日再盈喜 估值具提升空間

在剛過去的雞年，恒生指數不但重奪三萬點，並一度創出歷史新高，成為全球表現最亮麗的主要指數之一。在整體市況向好的情況下，不少藍籌股走勢亦相當理想，例如去年才加入恒指的內房股碧桂園（2007），在雞年股價累積漲幅超過200%。近日碧桂園再發盈喜，有投行認為受到良好業績和穩健經營表現的推動，其估值仍有相當大的提升空間。



近年來，碧桂園多次給投資者帶來驚喜，2016年憑著3088億元人民幣銷售收入，首次晉升行業三甲，2017年則以5508億元人民幣銷售收入躍居行業第一.2月13日，碧桂園發盈喜，預期2017年股東應佔利潤錄得90%以上的增幅，再次令市場有憧憬。



碧桂園發盈喜後，申萬宏源發佈報告，將碧桂園評級由「中性」升至「增持」，「高質量增長而非簡單的高速增長」贏得了資本市場的廣泛認可。截至目前，碧桂園屢獲券商投行調升評級，目標股價更不斷突破新高。



料每股淨資產達23元



中金2月14日發表的研究報告，評價碧桂園盈喜高於市場預期，實現「爆發性的盈利增長」，維持「買入」評級，並給出20.86元的目標股價。



碧桂園發盈喜後，興業金融將其納入首選股，該行認為現估值不合理，行業領軍者應享有更高溢價，預測2018年碧桂園每股淨資產23元，並於此基礎上，折讓15%，定出19.60元的目標價，並重申「買入」建議。



高盛1月底宣佈上調碧桂園目標價至24.10元，並將碧桂園列入其確信買入名單。野村2月初也將碧桂園納入首選名單，目標價上升30.7%至20元。



海通國際因相信碧桂園毛利率穩健及槓桿健康合理，將其評級從「中性」升至「買入」，並大幅提升目標價近90%，至20.5元。