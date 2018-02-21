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﻿富智康料最多蝕5.25億美元

2018-02-21 列印
　　主要為小米、華為等品牌做手機代工的富智康（2038）發盈警，預期去年業績將由盈轉虧，料去年錄得綜合淨虧損約5.25億美元或以下，前年則錄得綜合純利1.36億美元。公司預期去年營業額將超過120億美元，高過前年62.3億美元。該公司表示，因新業務相關成本、預料投資組合減值所產生淨虧損約2.15億美元或以下，加上整體毛利率下降，業務表現受拖累。

　　期內錄得虧損主要有三項因素所致，包括新業務之相關成本。富智康與子公司TNS早前收購「諾基亞」品牌及Nokia Technologies若干知識產權，並與另一家公司HMD合作分銷諾基亞品牌移動手機及平板電腦，並就有關諾基亞品牌移動手機及平板電腦製造、研究、開發及技術合作。
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