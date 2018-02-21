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﻿新春訪澳旅客增9.2%

2018-02-21 列印
　　農曆新年假期澳門訪客人流理想，澳門旅遊局公布春節黃金周統計資料顯示，年三十至初四（15日至19日）期間，累計訪澳旅客有66.76萬人次，按年增9.2%。當中內地客佔48.49萬人次，按年增16.8%。

　　據澳門當局公布的數字顯示，單計前日年初四（19日），訪澳旅客就有16.72萬人次，按年增7.1%。其中，內地客佔13.09萬人次，按年增12.3%。

　　花旗發表的報告亦看好澳門博彩業於農曆新年假的表現，預期農曆年假期首四天，訪澳內地旅客按年升19%，維持2月份賭收按年升11%，至255億澳門元的預測。
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