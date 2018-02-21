﻿IFC外望——索尼挾AI技術 進軍日本電召戰團

日本電子大廠索尼（Sony）將與當地的士業者合作，建立具備人工智能（AI）的叫車服務平台，與本地及滴滴、Uber等過江龍競爭。



外電報道，索尼將與當地大和自動車交通以及其他五家的士商合作合資建立叫車服務平台，結合索尼AI技術，並按照乘客的搭乘記錄、行程、交通狀況、天氣等因素分析，以支援派車安排。有關服務還可能結合新興電子支付工具，長期而言可為司機創造穩定收入。



日本的士行業利潤豐厚，不少公司均想搶佔市場分額。但日本非職業司機禁止提供的士服務，而叫車公司僅限通過流動平台，提供配對乘客與的士車隊的服務。



索尼此舉成為加入叫車服務市場最新商戶，此前，日本軟庫（SoftBank）與內地的滴滴出行曾表示，將於今年內推出在日本配對乘客與的士服務，另外豐田汽車（Toyota）投資Uber發展共乘和叫車服務。Uber新任行政總裁霍斯勞沙希也在東京，與政府監管部門商討放寬政策。



日本正密鑼緊鼓迎接2020年東京奧運，政府面對放寬政策壓力，預料屆時會有大量旅客湧至，構成交通需求大增壓力。



康宏耀才大派開工利是



昨天是長假期後開工大吉的日子，不少金融機構都會派開工利是，激勵士氣。雖然康宏環球（1019）去年出現股東爭拗，但無阻管理層與員工在新春期間打成一片。康宏昨天在公司舉行團拜，有超過五百名員工參加，當中不少人更帶同子女出席，氣氛熱鬧。



除了人人有一百元開工利是之外，還設有小食攤檔，提供很有賀年氣氛的中國小食，包括叮叮糖、糖葱餅和冰糖葫蘆等。此外，康宏亦安排三頭醒獅表演，向一眾員工拜年，不少員工更爭相與 醒獅合照留念。康宏執行董事及康宏理財服務行政總裁冼健岷表示，今年是充滿機遇的一年，期望能再創佳績，與員工分享業務發展成果。



另一金融機構耀才證券（1428）昨天亦有賀年活動，除了主席葉茂林向員工大派開工利是之外，行政總裁許繹彬亦到各間分行向客戶拜年及派利是。耀才各分行更舉辦「利是日日送」活動，由現時至三月初，每天分四個時段在分行舉行抽獎，最大封的利是可達一千元。



高瞻