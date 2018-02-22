﻿杜指曾重上兩萬五 內銀領漲 恒指升558點

港股於狗年第二個交易日，一洗前日頹風，市場憧憬A股今天復市北水南下，資金昨日偷步炒作中資金融股，內銀股幾乎全線向上，單計建行（939）已貢獻恒指79點，成為支撐大市動力，恒指更拾級而上，漲558點，收報31431點。



恒指未有受前晚美股跌勢影響，昨早高開176點，早段大致保持升勢；午後受中資金融股推動擴大升勢，臨近收市恒指再次衝高，收報31431點，升558點，惟成交額僅至967億元。



多隻藍籌股重拾升幅，前日報跌的滙控（005），昨日反彈0.8%，收報81.6元；友邦（1299）同樣造好，升1.7%，收報64.35元；騰訊（700）則漲2.7%，收報458元，3隻股份合共貢獻恒指153點。



內銀內房攜手起飛



A股今天復市，吸引資金先炒起中資金融股，多隻內銀股造好，建行（939）升2.8%，收報8.56元；工行（1398）和中行（3988）分別漲3.3%、2.6%，3隻股份合共推高恒指161點，農行（1288）則升4.2%。



內房股同樣起飛，碧桂園（2007）漲5.6%，收報14.34元，為昨日表現最好藍籌股；眾安房產（672）大升12.5%，收報0.72元；龍光地產（3380）和雅居樂（3383）則分別升4.2%、3.6%。



第一上海首席策略師葉尚志表示，在A股復市前夕，留意到昨日有資金先行偷步炒中資金融股，今天A股復市北水重啟，但要留意北水流入港股的金額是否足夠。葉尚志預期市況會偏向反覆調整，短期恒指會在30500點至31500點上落。



騰訊ADR高報463元



另外，美股於周三初段回升，杜指曾升128點，收復25000點水平。大市受惠科技股造好，市場關注稍後出爐的聯儲局上月底議息會議記錄。



杜指開市不久即攀升逾百點，蘋果是最大功臣，曾升0.7%；標普指數則受惠非基本消費品商造好，科技類股0.5%，利好納指彈升0.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25094，升129點；納斯達克指數報7299點，升65點。



滙控（005）美國預託證價格曾見82.35港元，較香港收市價升0.75港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見463.25港元，較香港收市價升5.25港元。



全美地產代理協會公布，一月份二手樓銷售按月跌3.2%，至538萬間的年率化單位，遠遜預期的560萬間；十二月份二手樓銷售跌幅則下調至2.8%。



Markit同日公佈的二月份美國製造業採購經理指數（PMI）初值報55.9點，按月升0.4點，較預期55.5點好；二月份的服務業和綜合PMI分別報55.9點，亦好過預期。