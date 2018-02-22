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﻿美匯續尋頂　歐羅見9.6算

2018-02-22 列印
　　美匯周三續升至近90點的1周高位，股市表現好壞參半，市場注視本港時間周四凌晨出爐的聯儲局上月底議息會議記錄，以摸索美國加息和環球債息的走勢。日圓兌美元回軟至近108水位，歐羅則因2月份製造業採購經理指數（PMI）遜預期而走軟。

  美匯指數昨日在歐市中段曾升0.31%，見89.998點；日圓則跌0.53%，見107.9兌1美元（每百日圓兌7.25港元）；歐羅跌0.3%，見1.23美元（歐羅兌9.61港元）。

　　美匯指數繼前周累跌1.5%，見88.25點的3年新低後，本周以來回升近1%。鑑於此前公佈的美國工資和通脹數字均高過預期，投資者格外關注稍後出爐的儲局會議記錄如何評估通脹和加息走勢。
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