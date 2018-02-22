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﻿摩笛吹奏恒生可見220元

2018-02-22 列印
　　恒生（011）去年純利勝市場預期，摩根士丹利看好恒生今年盈利增長維持強勁，維持「增持」評級，目標價看升至220元。

　　恒生第四次中期股息3.1元，全年合共派息6.7元，分別增加10.7%和9.8%。大摩對恒生增長樂觀，指對恒生去年下半年貸款增長感到驚喜，並預期今年盈利增長可維持強勁，預期今年淨息差將再擴闊10個點子，同時預期證券經紀業務增長，繼續帶動淨服務收入上升。

　　大摩指恒生2018年預測市帳率為2.3倍；預測市盈率16.5倍，從估值上看似昂貴，但由於派息遞增，普通股權一級資本比率充裕，認為回報仍然吸引，維持「增持」評級目標價220元。
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