  • 2018年2月22日 星期四
  • 15º
  • 87%
熱門： 流感九巴吳國際仇志強廉潔指數

日報新聞 > 財經

﻿積金局指取消SVC未有定案

2018-02-22 列印
　　多家受託人相繼暫停收取強積金特別自願供款（SVC）新申請及新供款，但現已滾存的SVC供款如何處理仍未明朗化。有市場人士指，目前大部份受託人正等待積金局的指引，以決定下一步行動。積金局回應，就會否取消SVC，現未有定案。

　　市傳有個別受託人考慮全面結束旗下SVC計劃，將就此給予現有SVC客戶一個提取期限，倘期限前未提取，相關已滾存的SVC供款將泊入一般強積金計劃，即65歲後才可取回。另有市場人士透露，其實目前大部份受託人均持觀望態度，只暫停新申請及新供款，以等待積金局給予新指引，再決定如何處置旗下的SVC計劃。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd