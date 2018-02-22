  • 2018年2月22日 星期四
  • 15º
  • 87%
熱門： 流感九巴吳國際仇志強廉潔指數

日報新聞 > 財經

﻿國資委：央企利潤創五年高

2018-02-22 列印
　　國資委數據顯示，去年央企利潤總額增長15.2%，首次突破1.4萬億元（人民幣，下同），創五年新高。

　　其中中央企業營業收入26.4萬億元，增長13.3%。去年底中央企業資產總額54.5萬億元，較2012年底增長73.8%。

　　數據顯示，2013年至2017年央企累計利潤6.5萬億元，上繳稅費10萬億元，分別較上一個五年增長27%和41.4%。48間央企進入2017年《財富》世界500強，並在前五強中佔據三席。

　　國資委總會計師沈瑩表示，98間央企中，49間企業效益增幅超過一成，26間企業效果增幅超過20%，利潤總額過百億元的央企達到41間。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd