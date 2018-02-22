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﻿中銀星展調低人幣定存息率

2018-02-22 列印
　　隨著本港人民幣銀行同業拆息由農曆新年的高峰回落，本港銀行對短期人民幣資金需求減退，至少兩間銀行調低人民幣定存息率。中銀香港（2388）將3個月及6個月定存息率下調15點子，星展銀行亦調低3個月定存息率20點子。雖然存息略有下調，但分析認為人民幣定存仍然有吸引力。

　　中銀香港現時「人民幣定期團購」，定存金額50萬元或以上，3個月及6個月息率分別為3.45厘及3.75厘，較之前下調了15點子。

　　另外，星展銀行亦下調三個月人民幣定存息率20點子，由3.7厘調整至3.5厘，須為10萬元或以上新資金。星展回覆查詢時表示，該行按照市場需要定期調整人民幣定存息率。
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