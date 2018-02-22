﻿IFC外望——日擬設賭場入場費 外國人獲豁免

日本首間賭場將於數年後開幕，日本傳媒報道，為抑制當地的賭博風氣，日本政府有意為賭場設立入場費。日本政府向當地人和居於日本的外國人徵收約2000日圓的入場費，相當約145港元，訪日遊客可獲得豁免。



日本傳媒報道，政府有意為賭場設立入場費，並且全國賭場入場費劃一收費，不允許有折扣。不過，有言論就提出，入場費收費標準應由地方政府和賭場營運者決定，日本政府擔心地方政府和賭場營運者為了增加收入，可能設定較高入場費。



日本政府提出賭客進場時以個人編號卡記錄時間和收費，若在場內逗留超過24小時將會再次收費。政府還考慮限定日本人及居住在日本的外國人七天內，最多只能去三次賭場，或28天內最多只能去10次。



至於徵收的入場費，將由日本中央政府負責，並與度假村平分收入，日本政府認為設立入場費是利多於弊。全球多個賭場目前只有新加坡和南韓對當地人徵收入場費。至於昨日在本港上市的兩隻日本彈珠機股同樣造好，NIRAKU（1245）和DYNAM JAPAN（6889）同漲逾4.2%。



莎莎下月撤出台灣市場



莎莎（178）昨日收市後發出公告，決定將台灣店舖全部關閉，預期於3月31日21間台灣分店將全線結業。莎莎台灣業務表現一直疲弱，截至今年一月底止10個月，莎莎在台灣市場業務營業額約為1.5億港元，按新台幣計算下跌11.5%，已是連續六年虧損。莎莎早前重整當地管理團隊，加強營運及減低成本，冀收窄虧損，但成績卻差強人意。



公告指，廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋開通在即，加上粵港澳大灣區前景，及中央推進「一帶一路」，故決定結束持續虧損的台灣市場業務，集中資源發展內地、港澳及星馬市場，以及電子商貿業務。



高瞻