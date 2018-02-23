﻿A股紅盤高收 港股挫466點 杜指造好 曾收復兩萬五

美股周四初段回升，杜指曾升226點，收復25000點水平，標指和納指亦分別升0.8%及0.7%。美國十年期國庫債劵孳息率從四年高位回軟，利好大市情緒。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24959，升161點；納斯達克指數報7209點，跌8點。



滙控（005）美國預託證價格曾見79.73港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見454.22港元，較香港收市價升7.82港元。



十年美債息回軟



勞工部出爐的上周新申領失業救濟人數按周減少7000人，至22.2萬人，低於市場預測的23萬人。波動較少的四周平均新申領失業金人數為22.6萬人。



有分析師指，聯儲局周三出爐的會議記錄顯示，公開市場委員會（FOMC）理事更在意通脹表現，因此只要很大變動因素，才能令儲局今年不加息四次，但市場押注儲局加息四次機率僅兩成半。



美國十年期國庫債孳息率昨日回軟四基點，見2.91厘。



美匯指數先升後軟，早段曾升0.26%，見90.235點，到美市早段倒跌0.26%，見89.76點。日圓在避險情緒支持下造好，曾升0.91%，見106.8。



紐約期油價回升30美仙或0.49%，見每桶61.98美元；倫敦現貨金價亦先跌後回升2.55美元或0.19%，見每盎司1327.07美元。



港股方面，受累隔晚美股下跌，港股開市低開347點，最多曾跌501點，午後跌勢曾收窄，但臨近收市跌幅再擴大，恒指收報30965點，跌466點，成交額1206億元。



恒指跌穿三萬一關



至於A股昨日復市，上證指數在機場航運、金屬和半導體等股份領漲下，昨日升2.2%，收報3268點；深證成指則漲2.2%，收報10658點。昨日北水重啟，滬市和深市的「港股通」合共流入56.2億元。前日吸引資金先行偷步炒起的中資金融股昨日紛紛回吐，建行（939）和工行（1398）昨日同挫逾2%；中行（3988）則跌1.8%，收報4.34元，三隻股份合共拖低恒指115點。



多隻重磅藍籌股向下拖累恒指，滙控（005）昨日除淨股價跌0.5%，收報79.55元；友邦（1299）同樣下挫，跌2.1%，收報63元；騰訊（700）則跌2.5%，收報446.4元，三隻股份合共拖低恒指213點。



敦沛金融財經評論員黃志陽表示，A股昨日復市升逾2%，已對港股有減輕沽壓的作用，加上昨日北水重啟第一天，錄得逾56億元流入仍屬健康水平，惟市場仍擔心美國債息再升以及加息步伐加快，對後市構成影響。