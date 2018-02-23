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﻿在岸人民幣跌至近月低位

2018-02-23 列印
　　美匯重上90水平，人民幣匯價隨即轉弱。在岸價（CNY）在狗年首個交易日，全日偏軟，官方價收跌164點子，報6.3605，為近一個月低位。離岸價（CNH）同樣走弱，截至昨晚約九時報6.3462，跌89點子。

　　人民幣兌美元中間價昨日調低102點子，報6.353，是近一個月低位。在岸價持續偏軟，最低見6.3664，最終以近一個月低位收市，報6.3605，較農曆新年前最後一個交易日跌164點子。至於離岸價走勢同樣疲弱，最低見6.3547，截至昨晚約9時，報6.3462，較上日跌89點子。

　　有分析員指，美匯指數回穩，在農曆新年間回升近0.8%；加上新年後貿易商結匯需求減少，抑制人民幣近期升勢。
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