﻿在岸人民幣跌至近月低位

網上的中國製產品再被揭出現問題。英國一名媽媽在網上購買了一款中國製磁性黏土送給女兒，女兒玩完黏土後腹痛，求醫後發現尿液砷含量超標十倍，有關產品在亞馬遜已下架，但相同品牌的「磁性黏土」仍可在「淘寶網」購買。 據英國《每日電訊報》報道，一名英國媽媽法蘭西絲（Frances）上月從亞馬遜網站（Amazon）購買了一款中國製的磁性黏土「Magnetic Putty」送給兩個女兒，但其中一個女兒妮芙（Neve Kelly）在玩過黏土後，出現胃痛等不適症狀，經檢測後發現，妮芙尿液中的砷含量超出安全標準的十倍，完全讓法蘭西絲傻眼。女童目前病情已好轉，暫時未有後遺症。 法蘭西絲把這件事在社...

2018-02-23