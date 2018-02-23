﻿華置收益激增3.8倍 恒大股份勁賺百億

華人置業（127）昨日公佈去年業績，股東溢利為37.09億元，按年下降41.7%。不過，計及手上的恒大（3333）以及盛京銀行（2066）股份公平值上升，以及其他投資收益，華置全面收益總額達163.49億元，激增近3.8倍，其中恒大帶來99.28億元收益。持有大批恒大股份的華置表示，當恒大股價達至滿意及吸引水平，集團可能變現部份股權。



華置每股末期息10仙，較對上年度多九倍。連同中期息及特別股息，華置在去年度派出的股息總額，相當於每股5.21元，而股息支付比率更高達293%。由2003年開始，華置累積派發及宣佈派發總值581億元的股息，相當於每股30.2元。



去年盈利約37億



近年恒大股價屢創新高，華置如何處理手上的恒大股份，自然成為市場焦點。華置在業績報告指出，意識到本港股市潛在波動，只要恒大股價達到滿意及吸引水平，便會減持部份持股。至於套現所得，視乎華置當時業務、財務以及現金流情況，不排除用作派發股息回饋股東。



在去年度華置總共動用131.82億元，購入8.58億股恒大，相當於恒大6.51%股權。華置透過持有恒大以及盛京銀行股份錄得120.54億元因公平值增加而帶來收益，當中恒大帶來99.28億元，而盛京銀行則有21.26億元。



末期息大增九倍



物業租賃業務方面，去年華置應佔租金收入（包括聯營公司項目等）為6.47億元，較對上年度下跌32.4%，主要由於集團去年出售銅鑼灣皇室大廈、上海愛美高大廈以及一些深圳羅湖商業城舖位。至於物業發展及銷售業務方面，去年錄得8.87億元銷售收入，較對上年度減少61.4%。



截至去年底止，華置資產淨值為363.86億元，較2016年底多出65.82億元，相當於增加22.1%，每股資產淨值為19.07元。華置昨日收市報12.72元，跌5.1%，股價較每股資產淨值折讓約33%。