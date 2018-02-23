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﻿美瑞配股引入大麻企業股東

2018-02-23 列印
　　美瑞健康（2327）引入大麻概念股東，股價昨天勁升14%。美瑞健康配售新股，引入漢麻投資集團的譚昕以及張可作為股東，而漢麻為內地唯一的持牌大麻生產商。美瑞健康昨天最高見0.58元，升35%，收市報0.49元，仍升14%，成交約3300萬元。

　　漢麻是全球大麻行業領導者之一，按美瑞健康董事所知，漢麻亦是內地唯一擁有大麻種植許可證以及大麻花葉加工許可證，並且符合中國GMP的公司。美瑞健康將以每股0.35元的作價，配售3.12億股給譚昕以及張可共同持有的公司。配售價較公佈前收市價折讓18.6%，而所配售的股份相當於擴大後總股數的7.98%。
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