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﻿儲局會議記錄偏鷹

2018-02-23 列印
　　聯儲局周三公佈上月底議息會議記錄，多名與會委員指出，更強勁的經濟增長前景增加通脹逐步升向儲局2%目標的可能性，認為「進一步逐漸加息」政策恰當。市場已大部份消化3月下旬再加息的因素，美匯指數昨日重上90點的1周高位，日圓則因避險需求兌美元徘徊在107水平。

　　路透社分析芝加哥商品交易所的利率期貨顯示，交易商仍押注儲局今年加息3次，而下月20至21日會議後加息至1.75厘的機率，則達到94%。會議記錄發表後，前晚杜指周三低收166點，美國10年期國庫債孳息曾攀上2.957厘的4年高位，到昨日回軟4基點，見2.9091厘。

　　鴿派的聖路易市儲銀行長布拉德昨日在媒體訪問中，試圖壓下市場對今年可能加息4次的想法，稱今年若加息1厘，幅度是太多。
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