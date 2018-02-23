﻿東亞大賺93.5億 全年派息增1.3倍

出售卓佳獲利30億元及貸款撥備大減近50%帶動下，東亞銀行（023）去年全年純利勁升1.51倍至93.47億元，符市場預期，派第二中期股息大增1.1倍至0.6元。東亞中國業務扭虧為盈，純利3.18億元，佔東亞整體盈利僅3.4%，副行政總裁李民斌相信，今年中國盈利貢獻佔比可望重上10%。東亞去年全年派息1.28元，增加近1.3倍，派息比率為40.2%。



明年將是東亞成立100周年行慶，會否因此而提高派息比率或派特別股息，主席兼行政總裁李國寶表示，「我希望董事局明年不會令股東失望，但要由董事局決定，並非自己可做決定」。副行政總裁李民橋補充說，該行向來保持一貫派息政策，正如今次亦將派息比率維持大約40%。



中國業務扭虧為盈



撇除去年出售卓佳所帶來的收益，東亞純利增長79.7%至62.98億元。東亞的中國業務由2016年淨虧損4.62億元轉為去年錄得3.18億元盈利。李民斌表示，去年可謂是中國業務的轉捩點，既轉虧為盈，資產質素亦大為改善，不良貸款比率由前年的2.87%降至去年的1.79%。去年下半年東亞中國盈利較上半年為少，因下半年出售了一批不良貸款，同時下半年的撥備多於上半年，一些特殊項目而令支出增加。



東亞中國業務去年淨息差擴闊3點子至1.69%，李民斌坦言，中國業務去年下半年的淨息差較上半年收窄11點子至1.64%，因為第2季起中國市場流動性偏緊，導致融資成本上升，料淨息差於今年上半年將持續受壓。內地資產質素料今年將持續改善，但不良率減幅未必如去年般快。



去年內地客戶貸款上升6.9%，李民斌稱，對內地貸款仍採保守策略，故貸款增長主要因為人民幣升值，他對今年內地貸款增長更具信心。現時中國業務對集團的盈利貢獻過少，遠低於高峰期時的逾兩成至三成佔比，相信今年中國業務的盈利貢獻有機會回升至10%。