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﻿駿隆促設條款打擊SVC短炒

2018-02-23 列印
　　強積金特別自願性供款（SVC）計劃，被指成為投資者短線投機平台。強積金顧問公司駿隆集團常務董事陳銳隆表示，近年SVC計劃資金流入及流出的頻密程度「似買賣股票」，情況不尋常。他預期將會有更多強積金受託人叫停SVC新申請，投資者須留意受託人處理有關供款的方法。目前積金局對是否取消SVC未有定論，陳銳隆建議可以透過增加條款來打擊短線投機行為。

　　陳銳隆引述數據指，2016年SVC供款57.8億元，但提取金額高達62億元；到去年SVC提取額也有近19億元，資金短時間內不斷進出，失去資金滾存效果，有違用作退休保障原意。
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