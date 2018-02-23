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﻿寶發暗盤升 每手穩袋840元

2018-02-23 列印
　　港股昨日雖跌逾200點，但新股和半新股卻一枝獨秀，在香港提供外牆及幕牆工程解決方案的分包商寶發控股（8532）今天正式掛牌上市，昨日該股暗盤價升逾40%；半新股彌明生活百貨（8473）昨日最高曾漲近58%，惟臨近收市前一小時升幅收窄至升7%收市。

　　根據輝立交易場資料顯示，寶發昨日暗盤價收報0.385元，較招股價0.28元，高出37.5%，以每手8000股，不計手續費，一手賺840元；至於根據耀才新股交易中心資料顯示，昨日寶發暗盤價收報0.395元，較招股價0.28元，高出41%， 以每手8000股，不計手續費，一手賺920元。天長集團（2182）截至昨日孖展認購累計超額認購7.5倍，天長集團招股價由0.65元至0.75元，集資額最多1.16億元。
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