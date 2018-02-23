﻿IFC外望——逾百苦主請願 控黎氏企業涉造市

上市僅一年的澳門裝修及建築承包工程商黎氏企業（2266），昨遭小投資者控訴涉嫌違規造市。逾百名聲稱苦主人士，前往中環證監會辦事處請願，舉報黎氏企業上市之初誘使大批投資者開戶，並承諾給予利益而結果未有兌現。黎氏企業透過公關回應指所有報道全非事實，公司運作一切正常亦會保留一切法律追究權利。



苦主表明，投資者有七成為香港人，大部份透過朋友介紹買入股份，涉及約兩億元，包括一名姓陳投資者及澳門名人尹國駒在內，二人合計涉及逾1億元。部份苦主打碎象徵黎氏企業的道具，證監會及後派代表接收苦主請願信；證監表示會跟進事件。



黎氏企業上市的中間人及苦主之一高培森表示，大股東黎英萬及黎氏父子上市前後，在不同場合極力推銷公司股票，而且提出「保底」保證。他指，黎氏更提出每個開立戶口者可獲2萬元保證收益，控訴涉嫌違反上市規則，及透過相關戶口炒作股價。



藍鼎濟州神話獲批155張賭枱



藍鼎國際（582）公佈，集團獲濟州政府批准，將藍鼎娛樂場遷至旗下濟州神話世界，並將專用博彩場地面積增至約5500平方米，相當於現址凱悅酒店經營的藍鼎娛樂場博彩場地面積接近七倍。



待短期內取得行政許可後，藍鼎娛樂場將於新址設置155張包括百家樂、撲克、廿一點、輪盤及骰寶在內的賭枱，以及239台新穎角子機及電子桌面遊戲。公司預期，藍鼎娛樂場將於本月25日進駐濟州神話世界，成為主要景點。公司將繼續透過營銷活動促進物業銷售，並於2018年出售位於R區度假公寓及別墅餘下的單位。



藍鼎國際截至去年底止全年業績轉虧為盈，純利5.05億元，上年虧損10.67億元，不派末期息。扭虧主要由於出售英國已終止業務錄得約4.47億元收益，以及可供出售財務資產已變現收益所致。去年收入為8.96億元，增加1.46倍。博彩業務方面，去年藍鼎娛樂場業務產生的收益約為2.35億元，減少35.2%。



高瞻