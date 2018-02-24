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﻿重越31000關 內銀內房帶動 恒指升301點

2018-02-24 列印
■工行昨收市升1.2%，收報7.03元。
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　　港股經過周四跌勢後，昨日借美股造好反彈，恒指反覆向上，前日拖累大市的內銀、內房股，昨日齊齊成推升大市火車頭，加上騰訊表現向好，恒指重上31000點水平，收報31267點，升301點。

　　恒指開市高開323點，最多曾升421點，高見31386點；午後升幅雖然曾收窄至逾百點，但尾市回勇，恒指收報31267點，升301點，成交額1033億元。恒指於狗年第一周累計升151點，連升兩周。 多隻重磅藍籌股向上推高恒指，騰訊（700）升1.6%，收報453.4元；港交所（388）升2.1%，收報285.8元；兩隻股份合共貢獻恒指71點。國際金融股同樣向好，滙控（005）升0.1%，收報79.65元；友邦（1299）升1%，收報63.65元；

　　內房股昨日強勢反彈，碧桂園（2007）升6.2%，收報15.04元，為今日表現最好的藍籌股，貢獻恒指21點；瑞安房地產（272）升2.8%，收報2.24元；雅居樂（3383）升2.5%，收報13.7元；潤地（1109）則升2.2%，收報29.85元。

　　內銀股一洗頹風，多隻股份造好，建行（939）升0.6%，收報8.44元；工行（1398）升1.2%，收報7.03元；中行（3988）升2.1%，收報4.43元；3隻股份合共貢獻恒指59點。

　　新股方面，昨日首天掛牌的創版股寶發控股（8532）收市報0.41元，較招股價0.28元，高出46.4%，每手8000股，不計手續費，賺1040元。

　　富昌金融研究部總監譚朗蔚表示，外圍市況略為不利港股，惟A股近日表現企穩，有助抵銷外圍美股的部份波幅，他預期短期恒指會在31000點至31400點上落，加上下月踏入公司公佈業績高峰期，相信市況會炒股不炒市，內銀股有望乘息差改善而業績向好。

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