﻿恒生中港業務並行 鄭慧敏：港勢頭向好

恒生銀行（011）已在本港扎根85年，該行去年稅前盈利236.7億元，本港業務佔232.4億元，比重逾98%，恒生副董事長兼行政總裁鄭慧敏接受本報訪問時表示，本港市場新的增長機遇不斷，勢頭仍向好，而內地業務目前仍屬投資期，會以本港及內地業務、一大一小的「雙頭馬車」保持增長，冀內地業務於3至5年內會有較明顯的盈利貢獻。



她對今年上半年業務前景仍然正面，指整體經濟環境至今仍保持增長動力，稱目前仍是「so far so good（不錯）」。至於下半年則要視乎中、美國經濟情況，以及加息步伐等因素。



鄭慧敏又指，本港金融市場雖然成熟，但多年來新的增長機遇、新客源仍然不斷，令恒生的本地業務持續增長。她稱「香港市場除了本地客源，近年內地客來港投資、置業，提供新的客源，本港並不缺乏增長機會」，預期本港經濟勢頭仍向好。



內地力拓三大業務



市場近期對美國加快加息步伐的預期升溫，外界關注對銀行淨息差影響。鄭慧敏稱目前仍維持美國今年加息3次預測，由於本港銀行體系結餘仍充裕，相信本港息口走向要到今年下半年才有較清晰方向。她指現階段看不到有因素刺激淨息差大幅擴闊，期望今年淨息差可維持平穩。對於今年貸款增速，她則期望可繼續貼近整體市場。



在業績報告上，鄭慧敏提及將重新確立內地業務運作之策略重點及組合。她解釋，內地業務將主力做好核心存貸、基金銷售及財富管理三大業務，期望於3至5年內，內地業務的客戶數目提升、以及有較明顯的盈利貢獻。



在業務尋求發展同時，也存在挑戰。鄭慧敏表示，除了關注外圍經濟走向會否突然逆轉，其次是科技發展對傳統銀行的影響。