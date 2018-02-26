﻿實惠續主攻港市場 關百豪：絕不賣「家」

時富集團董事長兼行政總裁關百豪表示，旗下實惠家居新零售概念店計劃在屯門，將軍澳及元朗等地區開設1至2間分店。他指香港是重點發展，透過豐富整體購物經驗，線上線下作出融合。實惠是以「家的概念」打造，他表示不會將這個「家」賣出，會將實惠做得更好。



關百豪表示，香港最多可容納30間實惠店，現時於香港共有25間店。另外，未來會於舊店進行裝修並加入新元素為主。開店地區集中在屯門，將軍澳，元朗等人口密集，有新樓盤落成的地區。公司要店舖尋找的空間面積較大，在香港最大的困難是難以找尋適當位置。



在港難尋合適舖位



他指不會急於開店，店舖面積約1萬方呎，較一般零售商需求面積較大，他言，租大店需要耐性等候，最初看中的旺角店，亦要等9個月才能確認租約。



開店考慮因素包括客戶群的消費模式，人口密集的地區及對於新零售的接受程度等。現時的消費者很聰明，他們一般都會先於網上作資料搜集，新零售概念是希望能夠給予客人更多適當的資訊作購物的決定。



一般每年有約25%至30%的店舖需要續租，至於租金升跌，他沒有正面回答。只表示今年零售市道改善，有部份店舖加租20%亦有部份減少20%。現時可看到香港經濟明顯上有「向上行」的趨勢。內地現時看重大灣區的「9+2」地區，大灣區的消費模式發展與香港相近，故未來三年至五年會留意該區的發展，當中包括深圳，中山，珠海等地。



冀為港人帶來幸福感



關百豪身為時富主席，回憶自己小時候住在旺角區，出身於基層的他明白到居住環境對一家人的幸福是非常重要的。住得舒服，家庭會較容易有幸福感。希望藉該公司的產品能為每個客人帶來舒適的環境。一般人每天有三分一時間留在家，享受這個空間是十分重要，公司為港人提供一站式的空間管理方案，未來會集中在港的發展，不會將這個「家」賣出。