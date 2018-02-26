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﻿中泰金融擬21億全購滉達富

2018-02-26 列印
　　山東省國資委旗下的中泰金融國際宣佈，連同其一致行動人士計劃通過認購新股及全面收購方式收購滉達富（1348），總代價約21億港元。是次收購有助集團抓緊不斷增長的跨境商機及香港新上市改革措施所帶來的機遇。全面收購每股作價0.71元，較滉達富上周五收市價0.59元溢價約兩成。山東省國資委控股的中泰證券旗下海外資本市場旗艦平台中泰國際集團，連同其一致行動人士，有條件同意以合共約8億港元或現金每股0.35港元認購滉達富22.8億股股份。中泰國際及其一致行動人士將持有滉達富經擴大已發行股本約60.77%。根據收購守則，中泰國際集團須就滉達富已發行股份、期權及可換股票據作出無條件強制性現金要約，每股現金要約價為0.71元。
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