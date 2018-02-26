  • 2018年2月26日 星期一
  • 18º
  • 78%
熱門： 葉蔚琳環保千局強吻新抱首置家庭捐血

日報新聞 > 財經

﻿北汽夥戴姆勒斥146億擴產能

2018-02-26 列印
　　北京汽車（1958）與德國車廠戴姆勒的合資公司北京奔馳，上周五獲北京汽車轉讓生產基地資產之後，北京汽車昨宣佈，與戴姆勒共同投資超過人民幣119億元（約146.84億港元）發展基地，擴大產能。另一邊廂，吉利汽車（175）母企吉利集團默默增持戴姆勒，並成為其最大單一股東。北京汽車與戴姆勒計劃擴大梅賽德斯－奔馳（Mercedes-Benz）的本土生產規模，以滿足未來中國市場的需求。雙方將共同投資超過人民幣119億元（約146.84億港元），為合資公司北京奔馳打造新的豪華車生產基地。

　　北京汽車上周五向北京奔馳轉讓北京汽車分公司位於順義的生產基地資產，對價約58.37億元人民幣（約72.02億港元）。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd