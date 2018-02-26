﻿市場簡訊

—Mega Expo（1360）宣佈截至去年12月底止半年，股東溢利4510萬元，扭虧為盈，而對上年度同期則虧損8859萬元，每股盈利3.28仙，不派中期息。







—招商局（144）公佈，已完成收購巴西港口設施營運業務的TCP90%，公司將通過CM SPV持有TCP已發行股本總額的90%，而其餘10%的TCP已發行股本則分別由Soifer持有約6%、Pattac持有約2%及Tuc Par持有約2%。







—中國金融國際（721）宣佈，與潛在投資者訂立意向書，潛在投資者有意認購總額達1.5億美元 （約11.7億港元）的股份。



若認購事項倘作實，將令潛在投資者持有不足公司經認購股份擴大後已發行股本的30%，公司的控制權並無變動。按上周五收市價，公司市值約32.4億港元。







—中信資源（1205）宣佈，截至去年底止年度盈利5.18億元，增長42.79%，每股盈利6.6仙，每股末期息2.5仙。







—沙特阿拉伯能源大臣法利赫表示，油市正在恢復平衡，預期今年庫存將持續下滑。儘管目前處於季節性的需求疲弱期，煉廠正在進行維修，消費者需求偏低。







—美國CB風險投資公司發佈的《2018年人工智能發展趨勢》報告顯示，去年中國人工智能初創企業股權融資額佔全球總量48%，高出美國10個百分點。



美國通用電氣表示，可能面對美國司法部展開法律行動，涉及旗下GE Capital與已出售分支WMC Mortgage被指控違反美國法例進行次按業務的事宜。GE指出司法部很可能調查WMC在2006至2007年期間違反FIRREA法例，進行次按銷售工作。GE在2007年已出售WMC。







—卓爾集團（2098）*公佈，與西本新幹線及潘富傑成立及營運B2B黑色系大宗商品電商平台的合資公司。合資公司註冊資本為1億元（人民幣，下同），首次總出資為5000萬元。當中，卓爾出資2550萬元，佔合資公司的51%股權，而西本新幹線出資1500萬元，佔合資公司的30%股權，潘富傑出資950萬元，佔合資公司19%股權。



—億勝生物科技（1061）拓展基因治療業務，認購開發遺傳及後天疾病的新型基因治療療法生物科技公司MeiraGTx可換股優先C股，總代價500萬美元（約3900萬港元），佔經認購事項擴大之已發行優先C股約7.7%。將來或與MeiraGTx進行策略合作，以期產生協同效應。







—中國派對文化（1532）公告，已興Charm Success 訂立認購協議，認購總額7000萬元的可換股債券。Charm Success 母公司為卓越環球集團，與ViacomMedia Networks（VMN）訂立許可協議，VMN已授予卓越環球於中國設計、開發、建造、發佈及經營以及管理主題公園。







—遠洋集團（3377）表示，接到安邦書面通知稱目前安邦及下屬各主體總體經營穩定，有充裕的現金儲備，近期沒有減持遠洋公司股票的計劃。安邦保險日前被中國保監接管，資料顯示安邦保險及安邦財產保險目前持有遠洋合共約29.98%股權。







—星美控股（198）內地電影院業務於本年春節年初一至年初七期間，票房收入持續取得理想成績，票房收入約人民幣1.74億元（不包加盟店），對比去年同期增長約39%。







—中國人壽（2628）公告，中保監已核准袁長清擔任國壽非執行董事的任職資格以及羅朝暉擔任非職工代表監事的任職資格。



上述董事、監事的任職均自今年2月11日起生效。另外，因工作調整，熊軍紅已於今年2月23日向監事會提出辭任公司非職工代表監事職務，該辭任於同日起生效。







—超大現代（682）發盈警，因提早終止租賃農地以致農地面積減少，預期截至去年底止六個月錄得重大收益減少，及預期多於50%之虧損減少，該虧損主要歸因於持續經營虧損，及計入出售與撇銷若干資產之虧損。







—巴菲特表示，他的旗艦投資公司巴郡，去年盈利653億美元，其中290億美元盈利，是受惠於稅改。美國去年底通過的稅務改革，把企業利得稅由35%，降低到21%。巴菲特曾經表示，反對總統特朗普的政府推動稅改政策。