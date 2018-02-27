﻿吉利攀升 港股漲231點 杜指造好 勁彈332點

美股周一大幅造好，杜指初段曾升232點或0.9%，見25542點，收復今年以來逾一半跌幅；標指和納指分別升0.6%和0.7%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25642，升332點；納斯達克指數報7404點，升66點。



滙控（005）美國預託證劵價格曾見80.16港元，較香港收市價升0.61港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見458.08港元，較香港收市價升5.08港元。



杜指過去兩周累升超過1100點，包括facebook、蘋果公司、亞馬遜、Netflix和Google母公司Alphabet在內的「FAANG」科技巨頭均回到調整前的水平。



上兩周累升逾1100點



商務部出爐的一月份新屋銷售報59.3萬間的年率化單位，按月跌7.8%，遠遜預期升3.5%和64.7萬間的預測。



美國十年期國庫債孳息見回軟，曾見2.8368厘，跌2.92基點。市場焦點放在周二聯儲局新主席鮑威爾出席首個國會貨幣政策報告聽證，但市場分析師指沒有先兆顯示新主席會偏離前任參考實際經濟數據表現的路線。



美匯指數跟隨十年期國庫債孳息回軟，早段曾跌0.34%，見89.578點，到美市早段收復失地，倒升0.05%，見89.931點。日圓曾升0.48%，見106.38，其後升幅收窄。



港交所升3.5%



紐約四月期油先升後軟，美市初段倒跌34美仙或0.54%，見每桶63.21美元。倫敦現貨金價升幅收窄至5.28美元或0.4%，見每盎司1334.03。



港股方面，恒指昨日高開261點，其後升幅進一步擴大，最高曾見31567點，漲300點；午後大致維持升勢，收報31498點收市，升231點，成交額1237億元，企穩20天線（31347點）水平。



上周五公佈同股不同權等上市改革，港交所昨日股價造好，升3.5%，收報295.8元，貢獻恒指37點；多隻中資金融股同樣造好，建行（939）升0.4%，收報8.47元；工行（1398）無升跌，收報7.03元；中行（3988）升1.1%，收報4.48元；3隻股份合共貢獻恒指23點。



此外，吉利汽車同為升市功臣，吉利汽車母企吉利控股集團以近75億歐羅，收購德國汽車製造商戴姆勒的股權，成為戴姆勒最大股東。消息刺激吉利汽車漲6.5%，收報25.45元，為昨日表現最好藍籌股，獻恒指26點。



鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，恒指昨日受A股影響反覆向上，但美國債息不穩成市場隱憂。熊麗萍預期，本周恒指有機會試上31800點水平。