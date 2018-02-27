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﻿人幣續波動 升穿6.31水平

2018-02-27 列印
　　人民幣延續雙向波動趨勢。周一午後，在岸、離岸人民幣對美元均升穿6.31水平。其中，在岸人民幣官方收盤價報6.307，較上個交易日官方收盤價升310點子。離岸人民幣昨日最大漲幅約200點子。

　　昨日人民幣官方中間價報6.3378，較上個交易日升104點子，升幅創至2018年2月13日以來最高。今年以來不足兩個月以內，以中間價計，人民幣累計升值3.01%。

　　在2018年春節假期兩周內，人民幣對美元先貶後升。其中，在岸人民幣兩周前在6.29元附近開盤，收於6.33元，貶值約400點子左右，波幅並不大。離岸人民幣兩周前開盤報6.31元，收於6.32元，貶值約100點子左右。
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