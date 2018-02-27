﻿中電賺142億增12% 藍凌志：派息穩中向上

中電控股（002）受惠海外盈利上升帶動，股東盈利升12%至142.49億元，較市場預期為高，每股盈利5.64元，每股末期息增加5%至1.14元。行政總裁藍凌志表示，中電的派息政策一向是維持穩定且增長的方針，即使在今年10月起的新利潤管制協議下，准許利潤率由目前的9.99%降低至8%，對回報有影響，仍會維持派息政策。中電昨受業績利好刺激，升1.9%，收報78.9元。記者 成偉光



中電集團總監兼中華電力副主席阮蘇少湄表示，新協議將影響本年度第四季的香港業務利潤，但整體利潤表現仍視乎其他地區的業務情況。至於電費的走勢，她指須視乎未來資本開支，經營成本，天然氣價格等多個因素影響，因此目前仍難以預計。未來5年計劃包括滿足未來香港基建發展、人口增長、增多使用天然氣減炭，及智慧城市發展等。



已向政府提交五年大計



藍凌志指，公司已向港府提交未來5年投資計劃，包括因應減低排放而需增加天然氣電廠以及使用較多天然氣，對電費影響則要視乎以上因素而定。中電又正制訂至2030年的10年計劃，以應對低碳排放的要求。至於天然氣價格走勢，也與其他商品市場相似，都是較為波動。公司正在籌備新管制計劃協議內涵蓋的一系列計劃，包括推出「上網電價計劃」，為自行利用可再生能源發電的客戶提供經濟誘因，亦將發行可再生能源證書，鼓勵客戶參與本港可再生能源發展。



內地煤價續高企



受到內地煤價持續高企，而電價未有相應上升的打擊，中國內地業務的營運盈利減少18.6%至12.38億元。藍凌志希望發改委今年調整燃煤發電的上網電價，以反映去年煤價高企的情況，以及將電費反映在實際成本。去年中電曾經有意出售內地舊電廠，但最終未能完成，目前仍然會保留相關資產。