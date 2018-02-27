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﻿洪為民：港資企業仍擔大樑

2018-02-27 列印
　　新當選的港區人大代表、前海管理局首席聯絡官洪為民昨表示，截至2017年底，前海累計註冊港企16.49萬家，開業運營6.68萬家，開業率逾四成。目前，前海自貿區累計註冊港企7102家，註冊資本達8700多億元，凸顯港資企業的支柱作用。

　　洪為民稱，前海的惠港政策為港企提供廣闊的發展空間。滙豐、恒生（011）、東亞（023）、周大福（1929）、港鐵（066）等一批港企紛紛進駐前海。前海降低港企進入內地金融市場的准入門檻，包括與港交所發起設立前海聯合交易中心，促進國內大宗商品市場與國際有效聯通。
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