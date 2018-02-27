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﻿世界華文第三季純利減逾三成

2018-02-27 列印
　　世界華文媒體（685）公佈截至去年底止第3季業績，純利275萬美元（約2145萬港元），按年減少33.9%；每股基本盈利0.16美仙，不派季度股息。季內，營業額為6777.9萬美元，按年減少5.8%。

　　該集團指出，營業額減少主要由於出版及印刷分部營業額下降所影響，不過旅遊分部業務收入上升，抵銷了部份跌幅。季內，旅遊分部營業額1446.8萬美元，較去年同季增長13.5%，表現改善主要是由於香港及北美出境旅遊業務增長帶動所致。

　　旗下萬華媒體（426）截至去年底止第3季純利按年大跌92.9%，至7.6萬元，每股基本盈利為0.02仙，不派季度股息。季內，營業額為3156萬元，按年跌1.68%。
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