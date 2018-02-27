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﻿新創建半年盈利跌至25億

2018-02-27 列印
　　新創建（659）免稅店歷來首度虧損，加上港怡醫院開業成本影響，去年12月底止半年盈利跌4.7%，至24.78億元，每股盈利64仙，每股中期息32仙，跌5.9%。公司今年1月出售首都機場（694）部份權益，至於是否新創建一直未能與首都機場進一步合作，執行董事鄭志明表示，公司要做生意賺錢，首都機場業務一直有增長，股價亦有上升，減持是將資源再調配。

　　行政總裁曾蔭培指出，減持首機令公司手頭現金多了，未來將投放在較熟識的項目上，包括飛機租賃，減持首都機場盈利8億元將於今年6月底止下半財政年度入帳。
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