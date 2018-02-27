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﻿太古地產購滬浦東地權益

2018-02-27 列印
　　太古地產（1972）在上海發展第二個項目，該集團昨日公佈，其全資附屬公司譽都發展，向上海前灘實業收購上海前繡實業50%股權，代價13.49億元人民幣。

　　上海前繡為上海前灘實業的直接全資附屬公司，上海前繡實業持有位於上海浦東新區前灘一幅地塊的土地使用權。倘是次收購完成後，譽都發展和上海前灘實業將分別持有上海前繡實業50%，而雙方的合資公司將在該塊土地發展一個零售項目，預期是上海的最新國際商業區，總樓面面積125萬平方呎。

         太古地產行政總裁白德利表示，浦東是具有重要而長遠發展潛力的地區，該集團已準備就緒在上海開展其第二個發展項目。該項目是太古地產繼位於浦西的興業太古匯後的第二個上海發展項目。
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