﻿IFC外望——阿里傳741億購外賣網「餓了麼」

內地有消息指，阿里巴巴集團擬全面收購內地外賣網站「餓了麼」，且已簽排他協議，將於3個月內以95億美元（約741億港元）現金收購其全部股份。此舉意味阿里進一步拓展新零售戰略及以消費者為核心的新生活方式與體驗的業務。



據內地《網易財經》報道，阿里與其關聯公司螞蟻金服於2016年分別曾向「餓了麼」投資9億和3.5億美元。當時消息稱，該輪融資完成後，阿里及螞蟻金服將成為「餓了麼」的最大股東，佔股27.99%。



阿里傳以95億美元全購該網站，相當於每股出價0.6517美元，但內地網站搜狐引述阿里公關回應表示，對市場傳言不予置評。



去年8月內地另一外賣平台「百度外賣」被「餓了麼」收購之後，外賣市場由原來的三分局面變成剩下「餓了麼」與「美團」的對壘。



太古地產13.5億購浦東地權益



太古地產（1972）在上海發展第二個項目，該集團昨日公佈，其全資附屬公司譽都發展，向上海前灘實業收購上海前繡實業50%股權，代價13.49億元人民幣。



上海前繡為上海前灘實業的直接全資附屬公司，上海前繡實業持有位於上海浦東新區前灘一幅地塊的土地使用權。倘是次收購完成後，譽都發展和上海前灘實業將分別持有上海前繡實業50%，而雙方的合資公司將在該塊土地發展一個零售項目，預期是上海的最新國際商業區，總樓面面積125萬平方呎。



太古地產行政總裁白德利表示，浦東是具有重要而長遠發展潛力的地區，該集團已準備就緒在上海開展其第二個發展項目。該項目是太古地產繼位於浦西的興業太古匯後的第二個上海發展項目。至於太古地產在中國內地其他城市擁有4個大型綜合發展項目，包括北京的三里屯太古里和頤堤港、廣州的太古滙和成都的成都遠洋太古里。太古地產昨日收報26.75元，升1.1%。



高瞻