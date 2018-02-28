﻿鮑威爾：美經濟增長強勁 儲局維持漸進加息政策

美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聯合經濟委員會聽證會，就經濟前景及近期貨幣政策措施發表講話，市場猜測其究竟會發鷹派言論或是轉投鴿派陣營。美股周二初段好淡爭持，杜指曾升76點，見25785點，納指和標指曾一度回軟。



聯儲局新主席鮑威爾出席首場貨幣政策報告的國會聽證，指經濟增長前景仍強勁，即使美股調整和息率上調增加美國負債負擔，也不會妨礙增長，因此可以維持循序漸進加息的路向。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25541點，跌167點；納斯達克指數跌57點，報7363點。



滙控（005）美國預託證價格曾見78.78港元，較香港收市價升0.18港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見440.30港元，較香港收市價跌5.70港元；港股ADR折合恒指報31098點，跌170點。



鮑威爾昨日出席眾議院金融服務委員會聽證會前發表的書面證詞提到，美國經濟前幾年面對的一些逆風已然化解，財務政策亦加大刺激經濟的力度，海外對美國出口的需求較前增加。他補充，聯儲局在制訂未來幾年貨幣政策時，會繼續在避免經濟過熱與令個人消費支出平減指數（PCE）在可持續基礎上重返百分之二之間，取得平衡。



有分析指暗示加息逾三次



鮑威爾對於美股此前出現的調整，認為沒有對經濟前景、勞工市場和通脹構成重大壓力，美國經濟前景仍然強健。他並且重申1月底議息聲明中的字眼，稱儲局「進一步漸進式加息」的政策，是「最佳推動」達致儲局全民就業和穩定物價目標的方法。



美國聯邦儲備局新任主席鮑威爾，首次到國會出席聽證會，闡述聯儲局對貨幣政策及經濟增長的展望。鮑威爾承諾會在避免經濟過熱及保持經濟增長之間取得平衡。被問到今年利率政策時，鮑威爾指今年加息超過三次的選項仍沒有被排除，暗示儲局今年仍有可能加息超過三次，以防經濟過熱。



美匯指數則止跌回升，重上90點，見90.106；日圓則回軟百分之零點一七，見107.11兌一美元（每百日圓兌7.29港元）。



紐約四月期油價則跌8美仙或百分之零點一三，見每桶63.83美元。倫敦現貨金價亦跌6.08美元或百分之零點四六，見每盎司1327.39美元。



