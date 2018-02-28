  • 2018年2月28日 星期三
  • 25º
  • 68%
熱門： 預算案燒炭流感葉蔚琳屈穎妍

日報新聞 > 財經

﻿美元調整刺激人幣偏強

2018-02-28 列印
　 人民幣官方中間價連升三日。官方中間價昨日設在6.3146，較上日中間價彈升232點子或0.37%。市場人士表示，随着假期因素消退，外匯市場成交趨活躍，客盤結匯需求增加，為人民幣匯率提供上升動力。同時，近幾日美元重現調整，也刺激人民幣對美元走高。

  另外，由於美聯儲會議日期臨近，美元未必會進一步走弱，但仍缺乏大幅上升動力，人民幣匯率面臨的外部壓力有限。在經濟基本面轉好、匯率預期趨穩的情況下，市場也支持人民幣匯率保持穩定。在經歷今年初的較快升值後，預計未來人民幣匯率雙向浮動彈性將增強。

  光大控股（165）執行董事兼首席執行官陳爽昨日也指出，人民幣匯率整體趨於雙向波動。但未來走勢仍存在不確定因素。包括中美或存在貿易戰；以及美國減稅政策落地，會造成人民幣波幅加大，中期來看，人民幣還有貶值壓力。而此前人民幣急速升值，主要是美元太弱。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd