﻿新世界再推市區首置盤 新地：樓市有剛性需求

住宅供應未能滿足市場需求，令地產商售樓去貨速度甚快，本港大地產商包括新鴻基地產（016）及新世界（017）均對後市樂觀。新世界發展早前推出首置盤，協助年輕人上車獲良好反應，集團副主席鄭志剛表示，未來增加位於交通方便地區樓盤作為年輕人首置盤。



鄭志剛指出，新世界的新世代首置計劃反應良好，成功為計劃注入強心針，正研究今年底推出改良版，會考慮增加名額，幫助更多年輕人上車。下一輪計劃的住宅單位選址會考慮年輕人對置業地點、交通便利的需求和他們的負擔能力，正研究能否在土瓜灣上鄉道，或窩打老道等新項目推出，但若面積較大的住宅則未必適合作為年輕人上車盤。另外，新世界亦正研究與社福機構合作，推出組合屋作為首置項目的可行性。



有信心達成百億目標



新世界上半年銷售71億元，完成目標100億元的71%，他對達成目標有信心，也對樓價審慎樂觀。至於有否與海航就出售啟德地有接觸，他指未有直接接觸，亦未直接回應會否買入海航剩餘項目，但因啟德區有許多配套設施，例如體育園，因而甚為看好該區前景。



新世界現有300萬方呎農地有計劃或已申請補地價，主要位於元朗，部份在西貢，磋商改用途要1年，補地價約1至2年完成，因此難預計進度。



另外，新地主席郭炳聯表示，公司現有可供發展及建築中的住宅樓面積達到2100萬方呎，創下10年高位，由於賣樓十分成功，所以需要補充土地儲備。至於新地早前有否向海航提供資金貸款，郭炳聯表示，不會就個別消息評論，但是肯定會積極買地，從不同渠道買地，並希望今年投地多些。



郭炳聯：將積極投地



新地副董事總經理黃植榮指，新地手上較多農地，近年已經不斷磋商轉換用途，但是始終過程複雜，難以預期今年完成多少項目落實轉換用途。雷霆表示，有發展商推出少量單位幫助年輕人及大學生置業，新地會密切留意有關做法、成效及市場變化，會留意項目付款辦法等方面，能否幫助年輕人置業。