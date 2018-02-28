﻿首創置業籌備A股上市

今季的沙田賽事，無論是草地或是泥地賽，經常都出現不利追的場地偏差。問題來了，若然在不利追的場地上開出很快步速，都底是場地還是步速的影響較大？在上述情況應該偏重追得好的馬，還是擺前走而唔斷的馬？ 在此情況下，筆者一般都會相信賽果，若前五六名馬多數都是沿途跟前，則可推算後追的難度較高，相反若前列馬多是後追，則前置而有好成績的馬便值得跟進。 第五場四班一六五○米泥地。「威勢之寶」今季轉至羅廄後，四戰此程得一勝三位，好處可說人所共知，不過也有一大缺點，就是跑法極之被動，所以才會三次以短距離屈於對手。況且此駒上次後追不及，其實已賺了快步速，照理已難望今仗會有更好際遇，推介這匹有明顯缺...

2018-02-28