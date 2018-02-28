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﻿首創置業籌備A股上市

2018-02-28 列印
　　首創置業（2868）管理層昨表示，今年的售樓增長目標為750億元至800億元（人民幣，下同），按年增長35%；同時未來三年的毛利率也將保持25%以上水平。首創置業去年售樓簽約額為588.5億元，按年增約22.7%。售樓簽約為每平方米均價為2.3萬元。

        按集團2018至2020年的發展規劃，首創置業2019年及2020年預期的簽約銷售金額將分別達到1000億元及1400億元。同時，該公司正籌備A股上市，如果取得突破，其淨資本負債率將由目前約122%降至90%以內。

        銷售收入計，首創置業去年位居全國銷售排名的第38位。各家房企當中，排名30位至50位企業競爭最大。
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