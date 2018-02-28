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﻿港燈夥長實發展鴨脷洲酒店

2018-02-28 列印
　　長和系旗下港燈（2638）和長實（1113），宣佈合作發展鴨脷洲酒店項目，港燈委任長實為項目經理，負責監督該酒店發展項目之興建及營運；同時長實亦會承擔該項目5.5億元的補地價金額，港燈及長實將按各自佔總投入金額的比例獲分配酒店收益，但酒店發展項目帶來的資產升值則全數歸於港燈。

　　根據框架協議，長實擔任項目經理，負責監督該酒店發展項目之興建及營運；而港燈將繼續持有酒店用地及相關物業。港燈同時接受政府就該酒店發展項目之補地價建議，補地價金額為6.63億元，港燈和長實將分別承擔當中的約1.13億元及5.5億元。惟港燈亦可於三個月內，要求長實承擔港燈就補地價應付之金額，意味長實或承擔全數6.63億元的補地價金額。
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