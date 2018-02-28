﻿渣打成功虧轉盈 恢復派息每股11美仙

渣打集團（2888）終恢復派息。渣打去年除稅前法定溢利按年大升4.9倍，至24.15億美元（188.37億港元），僅符市場預期下限，純利為7.74億美元，成功轉虧為盈。由於業績改善，加上資本雄厚，董事會決定恢復派息每股11美仙。受消息刺激，渣打香港股價一度大升3.2%，倫敦股價更曾飈升4.2%。大中華及北亞地區行政總裁及集團零售銀行業務行政總裁洪丕表示，該集團對派息會採保守取態，並視乎盈利改善而冀漸進增加派息。



渣打昨午公佈業績後，股價曾急升見93.8元，收報91.4元，升幅窄至0.7%。其倫敦股價早段較香港收市價曾彈升3.2%，高見864.2便士，折合港幣約94.3元，其後回軟，截至晚上10時，報88.856元，較香港收市跌2.8%。



望中期收入達複合年增長達7%



該集團相隔兩年後恢復派息，渣打大中華及北亞地區行政總裁及集團零售銀行業務行政總裁洪丕表示，反映其對未來提升回報的能力感到正面及具有信心，但可預期一開始恢復派息的取態會較為審慎、保守，因目前股本回報率（ROE）仍然較低，惟期望隨著盈利改善，該集團可在未來漸進增加派息，而該集團向來並無一個特定的派息比率目標。渣打對上次派息已是2015年派發中期股息之事，當時派中期息每股14.4美仙。



去年渣打的ROE雖由前年的0.3%提升至3.5%，但仍未達8%之目標。洪丕正指，過去兩年渣打在改善資產質素、貸款組合及成本控制方面都有良好的進展，期望中期收入可達複合年增長5至7%目標，並能控制成本增幅低於通脹，以致中期可實現逾8%的ROE。



該集團去年全年除稅前基本溢利為30.1億美元，按年大增1.75倍。盈利增加其中受惠貸款減損大幅減少約50%，至12億美元。洪丕正稱，難以預測今年撥備水平，但過去兩年所下的工夫，令資產負債表增長來自更佳質素的客戶，相信今年仍能有效管控撥備情況。