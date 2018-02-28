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﻿渣打香港減撥備多賺25%

2018-02-28 列印
　　渣打香港區去年業績表現理想，在撥備勁減下，全年除稅前基本溢利按年增長近25%，至108.11億元，佔渣打整體盈利46%，繼續成為最大的盈利貢獻地區。渣打香港區行政總裁禤惠儀預期，今年淨息差可望受惠美國加息而上升。

年內渣打香港地區的經營收入增加8%，經營支出增加4.6%。過去的改善資產質素管理行動見效，去年渣打港區的總減值按年減少47%，其中貸款減損大降75%至3.74億元。

        禤惠儀表示，去年香港區的淨息差改善7點子至1.31%，隨著美國加息，料將利好該行的淨息差擴闊。她指，去年港區貸款增長11%，主要受惠經濟向好及多元業務帶動，預期中港經濟穩健的增長，將帶動貸款需求，並使今年貸款可持續增加。
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