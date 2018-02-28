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﻿新地考慮拆細每手股數

2018-02-28 列印
　　新地作為老牌藍籌股，但入場費貴影響散戶購買意欲，故不時有意見指新地應該拆細每手股份數目。郭炳聯昨日表示這值得考慮，在今年6月的董事會亦將作出商討。現時新地每手股數達1000股，以昨天收市價129.8元來說，購入新地股份的「最低消費」接近13萬元，即使以藍籌股來說，亦屬於相當高的水平。

　　就以去年成為恒指成份股的舜宇光學（2382）為例，今年1月將每手股數由1000股大幅削減至100股，因此投資舜宇光學的門檻亦由十多萬元降至現時約1.3萬元。
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