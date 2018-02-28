﻿IFC外望——實德冀所有賭場獲發一牌照

澳門六大賭牌之中，最快有兩張賭牌於2020年到期，惟澳門政府暫未有續牌方案公布，實德環球（487）副主席馬浩文表示，若有關當局開放每間賭場獲發一個牌照，他個人認為也屬一個可行方法，同時亦留意到業內有此聲音。馬浩文續稱，國際間也流行每間賭場獲發一個牌照的做法，此舉有助賭場營運商靈活調整不同賭場的賭枱數目。此外，他認為每間賭場獲發一個牌照，相信對主要由澳門人營運的衛星賭場有利。被問及澳門衛星賭場的生存空間，他表示在澳門半島的衛星賭場有其特色，相對位於路氹的衛星賭場經營環境較佳。



他表示，該集團旗下十六浦酒店於剛過去的農曆新年期間，酒店房價按年調升10%，假日期間賭場人流約1.4至1.5萬人次，人均賭注也按年增加10%。至於貴賓廳的博彩收入，因近年受到內地打貪、加強資金流通管制，以及疊馬仔的監管，馬浩文稱難以回復以往爆發式增長的模式



已提十六浦二期擴建方案



馬浩文續稱，去年8月因颱風天鴿吹襲，導致十六浦賭場有一半面積，逾半個月未能運作，故該集團就十六浦第二期擴建方案，主動加入解決水浸問題的方案，例如加建水泵、水閘和加高地面層，希望澳門政府可加快批出擴建方案，若批出方案，第二期擴建工程需時約2年，而投資額與原來預算相約。



安踏體育收益按年大漲25%



安踏體育（2020）昨日公布2017年全年業績，期內收益按年增25.1%，至166.9億元（人民幣，下同），純利按年增29.4%，至30.9億元。每股基本盈利117.01分，末期息派41港仙，連同特別股息16港仙，共派息57港仙。去年第四季安踏品牌產品的零售額按年增20%至25%；而其他品牌產品的零售額亦錄得85%至90%升幅。安踏主席兼首席執行官丁世忠指，未來收購會配合全球化目標，惟會謹慎行事，不作不靠譜的投資。



安踏品牌總裁鄭捷表示，該公司電商銷售佔總零售額約20%，期望3至5年內增至25至30%。丁世忠表示，自建的物流中心將於今年上半年投入運作。收購方面會配合全球化目標，不作不靠譜的投資，同時該公司仍努力物色首席財務官的人選。



截至去年底，中國安踏店共有9467家，按年增加607家；FILA店增284家，至1086家；至於中國DESCENTE店大增58家，至64家。該公司預計，中國安踏店總數今年底將達到9700至9800家，FILA店達1300至1400家，DESCENTE店達100至110家。



高瞻