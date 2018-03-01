﻿吸引企業在港發債 政府推三年債券資助先導計劃

政府計劃推出一系列措施，提升香港債券市場的競爭力。財政司司長陳茂波在《財政預算案》中建議，推出為期三年的債券資助先導計劃，向首次在港發債的合資格機構每次資助一半發債費用，以250萬元為限，最多資助兩次，合共500萬元。



陳茂波表示，為鼓勵更多內地、亞洲地區以至「一帶一路」投資者及集資者參與香港債市，政府計劃推出一系列債市措施。首先，建議推債券資助先導計劃，為期三年，以吸引海內外企業來港發債。計劃適用於首次在港發債的合資格機構。政府消息人士補充說，企業每次發債規模須最少為二億美元（約15.6億港元），發債年期及幣種不限，預料上半年可開始接受企業申請資助。金管局將於稍後公佈詳情。



發債規模最少15.6億



政府亦致力推動綠色金融，建議推出規模上限為1000億元的綠色債券發行計劃，集資所得將撥入基本工程儲備基金，為政府的綠色工務項目提供資金。政府會盡快向立法會提交決議草案，以便在2018至19年度發行首批政府綠債。同時，政府會設立綠債資助計劃，向合資格的綠債發行機構提供資助， 補貼其使用綠色金融認證計劃的成本。



消息人士稱，政府首批發行綠債規模介乎5億至10億美元。至於綠債資助計劃，每次補貼上限為80萬元。消息人士又指，在預留用作金融服務業發展專用款項的五億元中，最大部份將用於發展債市。



此外，政府今明兩年將繼續發行銀色債券，消息料發行規模將與往年相若。



政府又建議修訂合資格債務票據計劃，讓計劃涵蓋在聯交所上市的債務證券；並將稅務豁免範圍擴展至所有年期的債務票據。優化計劃後，香港投資者在投資更多類型債務票據時，利息收入及買賣利潤均享有稅務優惠。



繼續發行銀色債券



渣打銀行大中華及北亞地區兼香港區金融市場部主管陳銘僑表示，歡迎政府一系列深化本地債市發展措施。由於香港金融制度完善，融資成本具吸引力，近年愈來愈多中資企業和金融機構積極利用香港的平台發債融資，以配合它們「走出去」的海外業務發展。他相信，政府債市新措施將有效促進企業以至零售債券的發展，進一步鞏固香港作為國際金融中心地位。