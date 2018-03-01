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﻿騰訊續軟 恒指跌423點

2018-03-01 列印
　　港股昨日低開逾200點，最多曾跌564點，收市報30844點，跌423點，成交額1353億元。總結二月港股累跌2042點，跌幅達6.2%。重磅股騰訊（700）大挫3.1%，收市報432.2元。昨日公佈業績的港交所（388）跌2%，收報284元；銀娛（027）則跌1.2%，收報68.5元。

　　美股周三早段靠穩，杜指初段曾升116點，見25526點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報25288，跌121點；納斯達克指數報7339點，升9點。

　　滙控（005）美國預託證劵價格曾見77.99港元，較香港收市價跌0.01港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見433.56港元，較香港收市價升1.36港元。
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