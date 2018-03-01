﻿港交所勁賺74億 李小加：今年將更好

港交所（388）去年勁賺74億，業績彪炳，按年增28.34%，每股盈利6.03元。派末期息每股2.85元，較前年末期息之2.04元有所增長。全年共派息5.4元，對上一財年全年派息4.25元。過去兩年股息率均維持於90%。行政總裁李小加於業績會上預期，如目前市場走勢持續，相信2018年的業績會更好。



期內交易所收入及其他收益131.8億元，按年增長18.6%，而增幅的原因包括現貨市場成交增加32%，交易及結算費上升，但期交所的成交量及LME收入下降抵銷了部份升幅。新上市公司數目增加，帶動聯交所上市費收入上升，以及公司資金及保證金的投資收益淨額大幅上升。另外，去年稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長25.5%，EBITDA利潤率73%，按年提升4個百分點，主要因為收入及其他收益按年大幅增加。營運支出按年增加3.2%，至35.66億元。



去年交投活躍帶動盈利



去年港股交投活躍，帶動交易所收費。期內有關於市場交易的收入為115.74億元，按年增長11.3%，其中交易費及交易系統使用收入增長9.7%至48.56億元，聯交所上市費收入增長22.1%至13.33億元，結算及交收費收入增長14.1%至26.91億元，存管、託管及代理人服務費收入增長4.1%至8.92億元，市場數據費收入增長5%至8.57億元，其他收入增長11.6%至9.45億元。



債券通自去年7月3日開通以來，外國投資者在中國銀行間債市場本地債券證券的整體持有量，達11470億元人民幣，較去年6月30日上升36%。LME金屬合約的平均每日成交量為624480手，按年上升僅1%。年底LME期貨市場未平倉合約為230萬手，按年增2%。