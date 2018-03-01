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﻿內地二月製造業PMI跌至50.3點

2018-03-01 列印
　　國家統計局昨日公佈，中國二月製造業採購經理指數（PMI）回落至50.3，較一月下降一個百分點，遜市場預期，但仍處於50分界線上，亦是連續19個月在榮枯線上方。顯示內地製造業活動繼續擴張，但增速有所放緩。

　　以企業規模看，大型企業PMI降至52.2，按月回落0.4個百分點；中、小型企業PMI分別降至49和44.8，分別較上月跌1.1個和3.7個百分點。

　　招商證券分析指，二月製造業PMI明顯低於市場預期，主要受春節季節性因素影響。其中生產指數為50.7，跌至過去兩年來最低水平。首兩個月PMI平均值顯示，期內企業生產經營活動較去年同期擴張速度放緩，國內經濟整體增速放緩壓力上升。
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