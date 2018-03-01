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﻿信和系放榜報捷 信置賺逾百億

2018-03-01 列印
　　信和系公司昨日公佈業績，信和置業（083）、尖沙咀置業（247）、信和酒店（1221）三間純利均有上升，前兩者更升逾2倍。信和置業中期賺103.67億元，按年增2.01倍。每股基本盈利1.64元，中期息派13仙，連特別息45仙，共派58仙。期內，公司以105.11億元出售位於成都的信和•御龍山物業發展項目80%股權，錄得一次性收益56.53億元。

　　信和置業期內營業額39.28億元，按年減少63.85%。物業銷售總收入下跌51.99%至45.6億元。租賃方面，總租金收益按年升2.1%至20.04億元，淨租金收益升1.8%至17.47億元。出租物業組合整體出租率跌1個百分點至96%。
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