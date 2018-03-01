﻿銀娛派特息賀佳績 呂志和有信心續賭牌

受惠中場表現歷來最佳，以及貴賓廳業務改善，銀娛（027）去年及去年第四季經調整EBITDA（除息稅折舊及特殊開支前盈利）均創新高，全年純利為105億元，按年增加67%，每股派特別股息0.41元。被問及賭牌續牌問題，主席呂志和表示不擔心，認為續牌只是程序問題。



銀娛去年及去年第四季經調整EBITDA均創新高，分別錄得141億元、42億元，按年分別上升37%、40%。去年收益則為625億元，按年升18%。銀娛去年博彩收益總額，按年增加17%至580億元，中場收益總額按年上升15%，至242億元，而貴賓廳收益總額，則按年增加19%，至316億元。



旗下「澳門銀河」成為該集團最大的收益及盈利貢獻來源，澳門銀河於期內收益按年上升17%，至 446 億元；經調整 EBITDA為111 億元，按年上升31%。澳門銀河去年中場博彩收益為167億元，按年升 19%；期內，貴賓廳轉碼數為6215億元，按年升27%，而收益則為231億元，按年上升18%。



澳門六大賭牌（三主牌及三副牌）其中兩個賭牌，最快於2020年到期，被問及在續牌上的進展，呂志和表示不擔心，他相信續牌只是程序問題上的需要，並稱「個個賭場整到咁靚，有咩理由唔畀人續牌。」不過，呂志和稱澳門政府可能就續牌增加其他條件。



料明年底第三期首階段完成



至於澳門銀河第三、四期的進度，銀娛副主席呂耀東表示，第三、四期已開始地基工程及打樁，預計明年底第三期首階段可完成，第三、四期投資額與原本預算約500億元相約。他又指第三期會有娛樂設施和1.5至1.6萬個座位的會展場館，同時會有賭場和1500個酒店房間。至於在澳門銀河第四期方面，呂耀東稱會有97%為非博彩項目，當中會引入創新科技和消閒娛樂元素，以及有3000間酒店房。呂耀東表示，其於菲律賓度假村項目是新嘗試，項目以低密度旅遊為主，投資約5億美元。他又表示，目前該集團流動現金逾300億元，無融資需求。



此外，銀娛目前在澳門市佔率為第一位，呂耀東稱對今年澳門博彩業的前景樂觀，他預期日後港珠澳大橋通車後有望帶動更多人流。